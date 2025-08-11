Мозес Итаума отреагировал на слова Турки Аль-аш Шейха, который уверял, что хотел бы увидеть его бой против Александра Усика. Молодой боксер из Великобритании заявил, что пока не думает о потенциальном поединке с непобедимым украинцем, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Что сказал Итаума о возможном бое с Усиком?

Впереди у Мозеса бой против Диллиана Уайта, поэтому вся его концентрация направлена на данный поединок. Итаума не исключил факта возможного проведения поединка против Усика после встречи с Уайтом.

Дело в том, что он это сказал, хотя у меня запланирован бой с Диллианом Уайтом. Я не очень об этом думаю и не желаю, чтобы это произошло, потому что сейчас передо мной такой серьезный соперник, как Диллиан Уайт. Поэтому я не очень об этом думаю, но после – возможно,

– сказал Итаума.

Напомним, что Итауму уже называют преемником Усика в хевивейте. Усик и его команда также уверены, что в ближайшем будущем именно Мозес будет возглавлять рейтинги королевского веса. За его спиной уже 12 победных боев (10 – нокаутом).

К слову. Встреча Итаума – Уайт запланирована на 16 августа в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

Ранее бывший чемпион мира Тони Беллью поставил в пример Итауме Усика. Впереди у Александра прощальный бой в карьере. 19 июля украинец эффектно победил нокаутом в 5-м раунде реванш Даниэля Дюбуа на переполненном лондонском "Уэмбли".