Дерек Чісора звернувся до Ей Джея після офіційного оголошення поєдинку. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Що Чісора сказав Джошуа?

Ветеран боксу заявив, що він вже написав Джошуа стосовно поєдинку проти Джейка Пола. Чісора попередив Ей Джея про те, що люди знищать його, якщо бій з блогером триватиме більше п'яти раундів.

Якщо поєдинок затягнеться, то люди просто почнуть сумніватись в тобі як у бійці,

– сказав Чісора.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа востаннє бився у вересні 2024 року. Британський боксер поступився Даніелю Дюбуа технічним нокаутом у п'ятому раунді.

Раніше Джейк Пол в інтерв'ю Sky Sports висловився про бій з Ентоні Джошуа. Блогер зі США вважає, що він переможе колишнього чемпіона світу у надважкій вазі. І тоді він поб'ється за титул.

Джейк Пол – Ентоні Джошуа: що відомо про бій?