Френсіс Воррен висловився про майбутнє Олександра Усика. Зокрема, він розповів, чи поб'ється Мозес Ітаума з українським боксером, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News.
Чи битиметься Усик з Ітаумою?
Менеджер британського боксера заявив, що його підопічний хоче бою проти Усика. Проте не все залежить від бажання Ітауми, адже потрібно, щоб поєдинку також захотів український боксера.
У цьому краса боксу – через роки ми можемо говорити про фентезі-бої пікового Усика та пікового Ітауми – хто б переміг? Але я, чесно, не вірю, що цей бій відбудеться,
– висловився Воррен.
Нагадаємо, що Ітаума востаннє бився у серпні цього року. Британський боксер нокаутував Ділліана Вайта у першому раунді поєдинку.
Раніше Мозес Ітаума в інтерв'ю Sean Zittel розповів, чи відбудеться його бій проти Олександра Усика. Британський боксер не вірить у те, що протистояння з українцем можливе.
Що відомо про Усика та Ітауму?
Олександр Усик звільнив титул чемпіона світу WBO. Тепер пояс належить Фабіо Вордлі, який був головним претендентом.
Мозес Ітаума потенційно може зустрітися з Олександром Усиком. Для цього йому потрібно перемогти Фабіо Вордлі.
Якщо ж Ітаума здолає земляка, а Усик захоче повернути титул, то цей бій може відбутися.