В IBF прибегли к жестким наказаниям. Сразу двое боксеров пострадали от обновлений рейтинга хевивейта, передает 24 Канал.

Какие изменения произошли в рейтинге IBF в супертяжелом весе?

Речь идет о регрессе позиций Мозеса Итаумы и Афе Аджагбы. Оба боксера должны были сойтись в очном бою за право стать обязательным претендентом для Александра Усика. Однако оба бойца отказались от этой идеи и в итоге покинули топ-10 рейтинга лучших супертяжей по версии IBF.

Итаума опустился с 5-го на 11-е место, а Аджагба – с 3-й аж на 12-ю позицию.

Александр Усик оказался за пределами мирового рейтинга, ведь является действующим чемпионом по версии IBF. Этот титул непобедимый украинец вернул себе в июле 2025-го, когда во второй раз победил Даниэля Дюбуа. "Динамит" улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись с 7-й строчки на 5-е.

Также нет боксера, который бы возглавил рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса по версии IBF. Первое место вакантно. Отметим, что обязательный претендент на титул определится в противостоянии Даниэля Дюбуа против Франка Санчеса, которые сейчас занимают 5-ю и 3-ю строчки соответственно.



Топ-10 лучших супертяжей по версии IBF / Скриншот с официального сайта федерации

С какими проблемами столкнулся Итаума?