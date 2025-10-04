Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил не слишком приятные новости для Мозеса Итаумы. Британскому боксеру не могут подобрать соперника для следующего боя, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Какие проблемы возникли у Итаумы?

Известный функционер рассказал, что от боя против "Нового Майка Тайсона" уже отказались двое боксеров – Филипп Хргович и Джермейн Франклин.

Уоррен заявил, что многие боксеры, которых рассматривают как потенциальных соперников Мозесу, требуют неподъемные суммы за противостояние. В то же время следующий бой 20-летнего британца запланирован уже на 13 декабря 2025 года в британском Манчестере, но найти соперника никак не удается.

Ранее от боя отказался Хргович, потом не захотел драться Франклин. Они не хотят выходить на Итауму и просят такие деньги, что это невозможно организовать. Все отказываются, поэтому сейчас сложно найти оппонента для Итаумы,

– рассказал Уоррен.

Ранее Итаума рассказывал, что ему положили на стол список из трех возможных оппонентов. Однако Мозес не стал раскрывать имен потенциальных соперников и побидкався на то, что не имеет влияния на выбор своих оппонентов. Его комментарий цитировал talkSPORT Boxing.

"Я не могу так сильно влиять на выбор боев, как думают люди. Я открыл инстаграм и увидел множество постов о том, что я отказался от боя с Эфе Аджагбой. У меня недавно была встреча с Queensberry, и они дали мне три имени. Там не было имени Аджагбы. Мне дали три имени. Я пока не буду их называть. Это мой выбор из трех возможных. Вот столько влияния я имею на то, с кем дерусь", – сказал Итаума.

