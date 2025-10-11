Колишній менеджер Володимира і Віталія Кличків не бачить змін та прогресу у закінченні війни Росії в Україні. Бернд Бенте не бачить, що найближчим часом військові дії будуть завершені, передає 24 Канал із посиланням на World Boxing News.

Читайте також "Так чинили справжні чемпіони": ексменеджер Кличка зробив пораду Усику щодо закінчення кар'єри

Чи реальний бій Усика у Києві?

Бенте фактично зруйнував словесно мрію абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Усику більше нічого нікому доводити. Його мрія – захищати свої титули чемпіона світу на Олімпійському стадіоні в Києві після війни. Але, на жаль, наразі немає жодних ознак того, що Росія найближчим часом завершить свою жорстоку агресію,

– сказав Бенте.

Нагадаємо, що у липні Усик вдруге у своїй кар'єрі переміг Даніеля Дюбуа. Цією звитягою Олександр довів свою переможну серію у професіоналах вже до 24-х поспіль боїв (15 – нокаутом).

Також Бернд Бенте в інтерв'ю розповідав, що Усик входить до десятки найкращих боксерів усіх часів. Ексменеджер братів Кличків поставив Олександра на сьоме місце та вважає, що йому слід йти на пенсію.

У серпні поточного року про дану мрію Усика повідомляв його директор команди Сергій Лапін у коментарі WBN.

@Звичайно, мрія – битися на Олімпійському стадіоні в Києві. Але з огляду на те, що Росія щодня запускає сотні ракет по Україні, організувати бій на батьківщині зараз просто нереально", – сказав Лапін.

Які є останні новини про Усика?