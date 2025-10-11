Бывший менеджер Владимира и Виталия Кличко не видит изменений и прогресса в окончании войны России в Украине. Бернд Бенте не видит, что в ближайшее время военные действия будут завершены, передает 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.
Читайте также "Так поступали настоящие чемпионы": экс-менеджер Кличко сделал совет Усику относительно окончания карьеры
Реален ли бой Усика в Киеве?
Бенте фактически разрушил словесно мечту абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Усику больше ничего никому доказывать. Его мечта – защищать свои титулы чемпиона мира на Олимпийском стадионе в Киеве после войны. Но, к сожалению, пока нет никаких признаков того, что Россия в ближайшее время завершит свою жестокую агрессию,
– сказал Бенте.
Напомним, что в июле Усик второй раз в своей карьере победил Даниэля Дюбуа. Этой победой Александр довел свою победную серию в профессионалах уже до 24-х подряд боев (15 – нокаутом).
Также Бернд Бенте в интервью рассказывал, что Усик входит в десятку лучших боксеров всех времен. Экс-менеджер братьев Кличко поставил Александра на седьмое место и считает, что ему следует уходить на пенсию.
В августе текущего года о данной мечте Усика сообщал его директор команды Сергей Лапин в комментарии WBN.
конечно, мечта – драться на Олимпийском стадионе в Киеве. Но учитывая то, что Россия ежедневно запускает сотни ракет по Украине, организовать бой на родине сейчас просто нереально", – сказал Лапин.
Какие есть последние новости об Усике?
- Впереди у Усика прощальный поединок. Александр уже убедил WBO отсрочить переговоры о бое против Джозефа Паркера. Поэтому последнему назначили поединок против Фабио Уордли (25 октября 2025 года).
- На кону противостояния Паркер – Уордли будет стоять право подраться с украинским чемпионом. Ведь Джозеф и Фабио являются временными чемпионами поясов, которыми полноценно владеет как раз Усик.
- Бывший чемпион мира Карл Фроч назвал вероятный гонорар Усика за возможный бой против Паркера.
- Временный чемпион мира по версии WBA Агит Кабаел бросил вызов сику, считая себя самым опасным соперником для непобедимого украинца.