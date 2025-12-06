Олександр Усик не став називати ім'я цього боксера, а лише додав, що цей боєць був готовий віддати усі свої чемпіонські пояси, аби завоювати хоча б одну бронзову олімпійську медаль. Мова навіть не йшла про "золото", передає 24 Канал із посиланням на Fight Hype.

Що сказав Усик про вагомість Олімпіади для боксерів?

Водночас український чемпіон пригадав свій шлях на Олімпійських іграх. Олександр у Пекіні-2008 вилетів вже у другому бою. Натомість у Лондоні-2012 став олімпійським чемпіоном.

Непереможний українець зізнався, що у профі все значно простіше, адже тут вже за три місяці після поразки можна отримати новий шанс. Натомість Олімпіада проводиться раз у чотири роки.

Олімпіада – унікальні змагання: якщо не готовий психологічно, буде важко. А коли готовий у всьому – це як подвійний чізбургер із сиром,

– заявив Усик.

Як Усик став олімпійським чемпіоном?

У Лондон Олександр приїхав у статусі фаворита. Стадію 1/8 фіналу українець пройшов автоматично. Натомість у чвертьфіналі Усик здолав росіянина Артура Беребієва (17:13). За крок до золотого бою боксер із Криму зустрівся із представником Болгарії Тервелом Пулєвим, якого розтрощив у рингу 21:5.

У фіналі уболівальники побачили українсько-італійське протистояння Усика проти Клементе Руссо, якому якраз програв у Пекіні в 2008-му. На цей раз Олександру вдалось взяти реванш в італійця 14:11 та стати олімпійським чемпіоном у вазі до 91 кілограма.

Після перемоги українець прямо на рингу станцював гопак.

Відео бою Усик – Руссо на Олімпіаді-2012

