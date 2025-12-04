Президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман оголосив рішення організації щодо бою Усик – Вайлдер. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Читайте також Усик відверто зізнався, що мотивує його продовжувати кар'єру у боксі

Чи захищатиме Усик титул WBC у бою з Вайлдером?

Сулейман підтвердив те, що Усик попросив добровільний захист титулу. Президент WBC заявив, що організація надає дозвіл українському боксеру битися з Вайлдером за чемпіонський пояс організації.

Якщо Усик дійсно хоче битися з Вайлдером, то він доступний для цього бою. Деонтей знаходиться в топ-10 рейтингу WBC і може стати суперником Усика у разі згоди обох сторін,

– висловився чиновник.

Нагадаємо, що головним претендентом на титул WBC є Агіт Кабаєл. Проте у німця вже запланований бій з Дамяном Книбою на 10 січня 2026 року в Обергаузені.

Як Вайлдер відреагував на виклик Усика?

Американський боксер у коментарі ESNEWS висловив здивування тим, що українець хоче провести бій. Однак він у захваті від самої думки про те, що може побитися з Усиком.

"Буде дивно, якщо це станеться, адже бокс влаштований, як діаграма. Іноді все добре, іноді погано. Може здатися, що все склалося, а потім все провалюється, як в діру. В це неможливо повірити, поки ми не підпишемо контракт", – сказав боксер.

Колишній чемпіон світу підкреслив, що український боксер скоро завершить кар'єру і тому хотів би побитися з усіма найкращими бійцями епохи. Вайлдер зізнався, що також хотів би це.

Що відомо про Вайлдера?