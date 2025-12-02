Непереможного українця визнали найкращим бійцем 2025 року за версією WBC. Олександр Усик отримав нагороду WBC King, повідомляє 24 Канал із посиланням на Всесвітню боксерську раду.

Цікаво Не був на вершині, – Ф'юрі розповів, чому Кличко кращий за Усика

Яку нагороду отримав Усик?

Нагороду українському боксеру вручив колишній чемпіон світу Насім Хамед.

Відео із конвенції WBC

Цікаво, що найкращою боксеркою року стала абсолютна чемпіонка світу у першій напівсередній вазі Кеті Тейлорі.

З ким хоче побитись Усик?

Відзначимо, що Усик відверто розповів, з ким хоче провести бій у 2026 році. Олександр здивував усіх своїм вибором суперника.

"Ні, я продовжую битися. Наступного року я хочу провести бій з Деонтеєм Вайлдером. Для мене це цікаво. Цей хлопець – чемпіон світу, дуже відомий і сильний боксер. Він є одним з найбільших супертяжів за останні 10 років", – процитувало слова Усика видання Boxing King Media.

Також цьому виданню українець вперше пояснив, чому відмовився від поясу WBO. Нагадаємо, що 17 листопада стало відомо про таке рішення Олександра, яке зробило із британця Фабіо Вордлі нового чемпіона світу за версією WBO.

Усик може втратити ще один чемпіонський пояс?