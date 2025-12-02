Непобедимого украинца признали лучшим бойцом 2025 года по версии WBC. Александр Усик получил награду WBC King, сообщает 24 Канал со ссылкой на Всемирный боксерский совет.

Интересно Не был на вершине, – Фьюри рассказал, почему Кличко лучше Усика

Какую награду получил Усик?

Награду украинскому боксеру вручил бывший чемпион мира Насим Хамед.

Видео с конвенции WBC

Интересно, что лучшей боксеркой года стала абсолютная чемпионка мира в первом полусреднем весе Кэти Тейлори.

С кем хочет подраться Усик?

Отметим, что Усик откровенно рассказал, с кем хочет провести бой в 2026 году. Александр удивил всех своим выбором соперника.

"Нет, я продолжаю драться. В следующем году я хочу провести бой с Деонтеем Уайлдером. Для меня это интересно. Этот парень – чемпион мира, очень известный и сильный боксер. Он является одним из величайших супертяжей за последние 10 лет", – процитировало слова Усика издание Boxing King Media.

Также этому изданию украинец впервые объяснил, почему отказался от пояса WBO. Напомним, что 17 ноября стало известно о таком решении Александра, которое сделало из британца Фабио Уордли нового чемпиона мира по версии WBO.

Усик может потерять еще один чемпионский пояс?