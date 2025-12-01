"Циганський король" розповів, чи Кличко кращий за Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.
Чим Кличко кращий за Усика?
Ф'юрі наголосив, що Усик здолав багатьох супертяжів. Проте він не такий ударник, як Кличко.
Усик немає таких габаритів, і він не був на вершині 11 років, як Кличко. В Олександра немає подібних досягнень,
– сказав Ф'юрі.
Раніше Усик в інтерв'ю Boxing News Online назвав переможця можливого бою між Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Він вважає, що рішенням суддів переможе "Ей Джей".
Як бився Ф'юрі проти Кличка і Усика?
Ф'юрі бився проти Кличка у 2015 році. Тоді британський боксер переміг українця одноголосним рішенням суддів.
"Циганський король" вперше бився з Усиком у 2024 році. У тому поєдинку український боксер здолав Ф'юрі – роздільним рішенням суддів.
Вдруге Ф'юрі та Усик зустрілися наприкінці минулого року. І тоді українець вдруе переміг британця, але одноголосним рішенням суддів.