"Циганський король" розповів, чи Кличко кращий за Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

Читайте також Ф'юрі здобув дострокову перемогу: суперник відмовився битися

Чим Кличко кращий за Усика?

Ф'юрі наголосив, що Усик здолав багатьох супертяжів. Проте він не такий ударник, як Кличко.

Усик немає таких габаритів, і він не був на вершині 11 років, як Кличко. В Олександра немає подібних досягнень,

– сказав Ф'юрі.

Раніше Усик в інтерв'ю Boxing News Online назвав переможця можливого бою між Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Він вважає, що рішенням суддів переможе "Ей Джей".

Як бився Ф'юрі проти Кличка і Усика?