Його суперником став Майкл Вебстер. Поєдинок відбувся у надважкій вазі, повідомляє 24 канал.

Як завершився бій Ф'юрі – Вебстер?

Ф'юрі переміг Вебстера у першому раунді. Під час обміну Майкл травмувався та вирішив відмовитися продовжувати поєдинок.

У результаті рефері зафіксував дострокову перемогу Ф'юрі. Для британського боксера звитяга над Вебстером стала 30-ю у кар'єрі.

Ф'юрі оголосили переможцем бою: дивіться відео

Раніше Богдан Соболь завоював чемпіонський титул WBC Baltic. Український боксер достроково здолав Оскара Ахліна зі Швеції.

Що відомо про Ф'юрі?