Суперником українського боксера став представник Швеції – Оскар Ахлін. На кону поєдинку був титул WBC Baltic у другій середній вазі, повідомляє 24 канал.
Як завершився бій Соболь – Ахлін?
Шведський боксер намагався нав'язати свій бій українському бійцю. Проте Соболь вдало перехопив ініціативу і змусив капітулювати Ахліна.
Бій завершився достроковою перемогою українського боксера. Представник Швеції не зміг продовжити поєдинок вже у другому раунді.
Раніше інший український боксер Арнольд Хегай бився за титул WBO проти Рафаеля Еспінози. В 11 раунді його команда вирішила не продовжувати поєдинок, аби не ризикувати здоров'ям бійця.
Що відомо про Соболя?
Соболь у перших 18 поєдинках у професійному ринзі не зазнав жодної поразки. Проте у жовтні минулого року неочікувано поступився у бою з Лукасом Бастідою.
Відзначимо, що після поразки аргентинцю Соболь втратив титул чемпіона світу IBA International/
У жовтні цього року український боксер провів 20-й ювілейний поєдинок в кар'єрі проти Ніко Бігвави. Судді зафіксували нічию у протистоянні.