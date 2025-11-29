Суперником українського боксера став представник Швеції – Оскар Ахлін. На кону поєдинку був титул WBC Baltic у другій середній вазі, повідомляє 24 канал.

Як завершився бій Соболь – Ахлін?

Шведський боксер намагався нав'язати свій бій українському бійцю. Проте Соболь вдало перехопив ініціативу і змусив капітулювати Ахліна.

Бій завершився достроковою перемогою українського боксера. Представник Швеції не зміг продовжити поєдинок вже у другому раунді.

Раніше інший український боксер Арнольд Хегай бився за титул WBO проти Рафаеля Еспінози. В 11 раунді його команда вирішила не продовжувати поєдинок, аби не ризикувати здоров'ям бійця.

Що відомо про Соболя?