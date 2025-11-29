Соперником украинского боксера стал представитель Швеции – Оскар Ахлин. На кону поединка был титул WBC Baltic во втором среднем весе, сообщает 24 канал.

Как завершился бой Соболь – Ахлин?

Шведский боксер пытался навязать свой бой украинскому бойцу. Однако Соболь удачно перехватил инициативу и заставил капитулировать Ахлина.

Бой завершился досрочной победой украинского боксера. Представитель Швеции не смог продолжить поединок уже во втором раунде.

Ранее другой украинский боксер Арнольд Хегай дрался за титул WBO против Рафаэля Эспинозы. В 11 раунде его команда решила не продолжать поединок, чтобы не рисковать здоровьем бойца.

Что известно о Соболе?