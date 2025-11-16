Украинский боксер выходил на бой с намерением отбрать титул чемпиона мира по версии WBO. Поединок завершился досрочно, сообщает 24 канал.

Как завершился бой Хегай – Эспионза?

Мексиканский боксер с первых раундов завладел инициативой. У Арнольда Хегая в четвертом раунде пропустил апперкот от соперника, после чего у украинца возникла гематома возле глаза.

В седьмом раунде бой был приостановлен, чтобы врач осмотрел левый глаз Хегая. В результате бой продолжился, но уже на 11 раунд команда украинца решила не выпускать боксера на ринг, чтобы не рисковать его здоровьем.

