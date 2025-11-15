На вечер бокса также посетили Александр Усик и Теренс Кроуфорд. Поединок между Джалоловым и Адебайо завершился досрочно, сообщает 24 канал.

Как завершился бой Джалолов – Адебайо?

Бой в столице Узбекистана длился всего четыре раунда. Соломон Адебайо ничего не сумел противопоставить Джалолову.

В результате олимпийский чемпион нокаутировал нигерийского боксера. На протяжении всего боя преимущество было на стороне узбекистанца.

Джалолов нокаутировал Адебайо: смотрите видео

Что известно о Джалолове?