В частности, Арум назвал лучшего боксера в мире. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.
Кого Арум выбрал лучшим боксером мира?
Боб Арум одобрительно высказался о своем клиенте Наою Иноуэ. Промоутер считает японского боксера лучшим боксером в мире.
Иноуэ – не просто лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории. Иноуэ – лучший боец, которого я когда-либо видел, независимо от веса или любых других факторов. За почти 60 лет в боксе я никогда не видел ничего подобного Иноуэ,
– сказал Арум.
Ранее Майк Тайсон в интервью Hard Rock Bet высказался об Александре Усике. Он назвал украинского боксера лучшим в своем поколении.
Что известно об Иноуэ?
Наоя Иноуэ за свою карьеру провел 31 поединок в профессиональном ринге. В его активе 31 победа и ни одного поражения.
Кроме того, японский боксер является абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе.
Последний раз Иноуэ дрался в сентябре 2025 года. Тогда он победил Муроджона Ахмадалиева.
