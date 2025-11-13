Зокрема, Арум назвав найкращого боксера у світі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

Кого Арум обрав найкращим боксером світу?

Боб Арум схвально висловився про свого клієнта Наою Іноуе. Промоутер вважає японського боксера найкращим боксером у світі.

Іноуе – не просто найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії. Іноуе – найкращий боєць, якого я коли-небудь бачив, незалежно від ваги чи будь-яких інших факторів. За майже 60 років у боксі я ніколи не бачив нічого подібного до Іноуе,

– сказав Арум.

Раніше Майк Тайсон в інтерв'ю Hard Rock Bet висловився про Олександра Усика. Він назвав українського боксера найкращим у своєму поколінні.

Що відомо про Іноуе?

Наоя Іноуе за свою кар'єру провів 31 поєдинок у професійному ринзі. У його активі 31 перемога та жодної поразки.

Окрім того, японський боксер є абсолютним чемпіоном світу в другій легшій вазі.

Востаннє Іноуе бився у вересні 2025 року. Тоді він переміг Муроджона Ахмадалієва.

