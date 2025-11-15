На вечір боксу також завітали Олександр Усик та Теренс Кроуфорд. Поєдинок між Джалоловим та Адебайо завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Як завершився бій Джалолов – Адебайо?

Бій у столиці Узбекистану тривав усього чотири раунди. Соломон Адебайо нічого не зумів протиставити Джалолову.

У результаті олімпійський чемпіон нокаутував нігерійського боксера. Протягом усього бою перевага була на боці узбекистанця.

Джалолов нокаутував Адебайо: дивіться відео

Що відомо про Джалолова?