На вечір боксу також завітали Олександр Усик та Теренс Кроуфорд. Поєдинок між Джалоловим та Адебайо завершився достроково, повідомляє 24 канал.
Як завершився бій Джалолов – Адебайо?
Бій у столиці Узбекистану тривав усього чотири раунди. Соломон Адебайо нічого не зумів протиставити Джалолову.
У результаті олімпійський чемпіон нокаутував нігерійського боксера. Протягом усього бою перевага була на боці узбекистанця.
Джалолов нокаутував Адебайо: дивіться відео
Що відомо про Джалолова?
Баходір Джалолов за свою кар'єру провів 17 поєдинків у професійному ринзі. На його рахунку 17 перемог – з них 15 нокаутом.
Узбекистанський боксер є дворазовим чемпіоном Олімпійських ігор. Він перемагав у 2020 та 2024 роках.
Раніше Джалолов кинув виклик Олександру Усику. Боксер заявив, що він готовий до поєдинку.
Окрім того, узбекистанець розповідав, хто був його кумиром у дитинстві. Боксер назвав Володимира Кличка.