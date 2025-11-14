Стало відомо, коли відбудеться бій між Джошуа та Полом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Майка Коппінджера з The Ring.

Коли відбудеться бій Джошуа – Пол?

За наявною інформацією, бій не буде мати виставковий характер. Запланована дата поєдинку 19 грудня 2025 року.

Точне місце проведення протистояння невідоме. Хоча раніше повідомляли про те, що бій відбудеться у Маямі.

Нагадаємо, що Джейк Пол повинен був битися проти Джервонти Девіса. Однак бій зірвався, оскільки американського боксера звинуватили у насильстві.

Окрім того, Едді Хірн в інтерв'ю talkSPORT Boxing розповів, що Туркі Аль аш-Шейх планує організувати бій для Ентоні Джошуа. Суперником Ей Джея має стати Тайсон Ф'юрі.

Джошуа – Пол: що відомо про боксерів?