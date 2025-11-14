Стало відомо, коли відбудеться бій між Джошуа та Полом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Майка Коппінджера з The Ring.
Коли відбудеться бій Джошуа – Пол?
За наявною інформацією, бій не буде мати виставковий характер. Запланована дата поєдинку 19 грудня 2025 року.
Точне місце проведення протистояння невідоме. Хоча раніше повідомляли про те, що бій відбудеться у Маямі.
Нагадаємо, що Джейк Пол повинен був битися проти Джервонти Девіса. Однак бій зірвався, оскільки американського боксера звинуватили у насильстві.
Окрім того, Едді Хірн в інтерв'ю talkSPORT Boxing розповів, що Туркі Аль аш-Шейх планує організувати бій для Ентоні Джошуа. Суперником Ей Джея має стати Тайсон Ф'юрі.
Джошуа – Пол: що відомо про боксерів?
Ентоні Джошуа в останньому поєдинку зустрівся з Даніелем Дюбуа у вересні 2024 року. Британець програв земляку технічним нокаутом у п'ятому раунді.
Раніше Гарет Девіс висловився про майбутнє Джошуа. Він назвав кількість боїв, які залишился у боксер до завершення кар'єри.
Джейк Пол нещодавно бився проти Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Американець здолав свого опонента рішенням суддів.