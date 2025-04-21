Известный боксер из Узбекситана высказался относительно Александра Усика. Чемпион Олимпийский игр бросил вызов Королю хевивейта, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Кто хочет драться с Усиком

Провести бой против Александра Усика выразил желание Баходир Джалолов. По мнению узбекистанского боксера, он готов драться за чемпионский титул и получить его как можно скорее.

Я на 100% к этому готов. Я готов драться с лучшими бойцами тяжелого веса. Усик, Джошуа я готов бороться с ними

– сказал Джалолов.

Отметим, что Баходир Джалолов дважды выигрывал Олимпийские игры – 2020, 2024 года. В профессиональном ринге узбекистанский боксер провел 15 поединков и не потерпел ни одного поражения.

В прошлом поединке Баходир Джалолов дрался против Игоря Шевадзуцкого в апреле этого года. Тогда узбекистанец одолел украинского боксера единогласным решением судей.