Кевин Лерена уверен, если стороны договорятся о реванше, то у Даниэля Дюбуа есть огромный шанс на победу. По словам чемпиона мира, сейчас "Динамит" приобрел невероятную уверенность в своих силах и является опасным боксером с мощным ударом, которого следует уважать, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

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Лерена о реванше Усик – Дюбуа

Также Лерена отметил джеб британского боксера, которым он может поразить Усика в реванше.

В то же время Кевин в своем интервью вспомнил два победных поединка Александра против Тайсона Фьюри. Чемпион мира заметил, чего следует избегать Дюбуа в реванше против невозможного украинца.

"Но если он позволит Усику войти в ритм - Александр один из величайших нашего времени. Он победил Тайсона Фьюри. Да, первый бой, как по мне, был значительно ближе, второй тоже был близким, но он сделал все, что нужно. Он великий боксер", – сказал Лерена.

В первом бою он смог нанести вред Тайсону, во втором – уже нет, но у него есть способность приспосабливаться. И я думаю, если он найдет свой ритм – если ты позволишь Александру найти ритм, то ночь будет очень тяжелой для любого. Он сделал это против Эй Джея, сделал это против Даниэля, сделал это против Тайсона. Он из тех бойцов, кто умеет адаптироваться к силе, будучи меньшим, и находить свой путь, свой ритм,

– добавил южноафриканский боксер.

По информации The Ring, реванш между Усиком и Дюбуа состоится 12 июля на лондонском "Уэмбли". Однако в команде украинского боксера резко отреагировали на инсайд авторитетного издания и заверили, что финальной договоренности относительно боя до сих пор нет.

Справка. Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде августовского поединка 2023-го года в польском городе Вроцлав.

Отметим, что Кевин Лерена имеет за своей спиной 30 побед (14 – нокаутом) при 3-х поражениях в 33-х боях.