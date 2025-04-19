В далеком 2013-м Джо Джойс сошелся с Александром Усиком в одном ринге в рамках турнира World Series Boxing. Тогда британец проиграл украинскому боксеру.

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Джойс обесценил силу удара Усика

Бывший чемпион мира сделал удручающее заявление о силе удара Усика, информирует 24 Канал со ссылкой на GossipwireNews.

Я помню, когда мы дрались, это было похоже на жалящую силу, это не был настоящий удар. Я не чувствовал удары, это были как пощечины. Они были очень жалящие, быстрые и острые. Но я думаю, что теперь он набрал больше веса, поэтому они будут сильнее, он умеет нокаутировать,

– заявил Джойс.

Отметим, что 5 апреля 2025-го года Джойс проиграл по решению судей хорвату Филипу Хрговичу в Манчестере. На кону стоял пояс WBO International. Это поражение стало для Джо четвертым в пяти последних боях британца и вообще 4-м в карьере на профи-ринге. Также за его спиной 16 побед (14 – нокаутом) в 20-ти поединках.

Последний раз Джо Джойс побеждал еще в марте прошлого года, когда одолел земляка Каша Али в Бирмингеме. В прошлом британец торжествовал над Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером из Новой Зеландии.