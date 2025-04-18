Крис Алгиери считает, что Александр Усик должен драться против Джозефа Паркера. Однако всем понятно, почему Король хевивейта хочет встретиться с Даниэлем Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Почему Усик хочет драться с Дюбуа

Бывший чемпион мира заявил, что Александр Усик и Даниэля Дюбуа лучшие хевивейтеры сейчас. Он отметил, что в этом бою все титулы будут в одном месте, ведь это противостояние за "абсолют".

Крис Алгиери заявил, что Александр Усик беспрекословно боксер из Зала славы. Эксперт подчеркнул, что его карьера подходит к логическому завершению, что больше подогревает интерес к боям украинца.

Экс-чемпион мира считает, что Джозеф Паркер должен драться против Александра Усика. Однако в противостоянии украинского чемпиона с Даниэлем Дюбуа более интересная история.

Тот факт, что они дрались и с тех пор Дюбуа просто рвет. Он был андердогом, но победил Хрговича, Миллера и Энтони Джошуа. Он наладил всю свою карьеру, изменился с бойца, который по мнению болельщиков рано кажется, на потенциально самого опасного человека в мире. Поэтому у нас сейчас есть нарратив, что Дюбуа – это совсем другой боец,

– сказал Алгиери.

Напомним, что Александр Усик впервые дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. В том бою украинский чемпион одолел британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.