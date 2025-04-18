Кріс Алгієрі вважає, що Олександр Усик повинен битись проти Джозефа Паркера. Однак усім зрозуміло, чому Король хевівейту хоче зустрітись із Даніелем Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

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Чому Усик хоче битись з Дюбуа

Колишній чемпіон світу заявив, що Олександр Усик та Даніеля Дюбуа найкращі хевівейтери наразі. Він наголосив, що у цьому бою усі титули будуть в одному місці, адже це протистояння за "абсолют".

Кріс Алгієрі заявив, що Олександр Усик беззаперечно боксер із Зали слави. Експерт підкреслив, що його кар'єра підходить до логічного завершення, що більше підігріває інтерес до боїв українця.

Ексчемпіон світу вважає, що Джозеф Паркер повинен битись проти Олександра Усика. Проте у протистояння українського чемпіона із Даніелем Дюбуа цікавіша історія.

Той факт, що вони билися і з того часу Дюбуа просто рве. Він був андердогом, але переміг Хрговича, Міллера та Ентоні Джошуа. Він налагодив всю свою кар'єру, змінився з бійця, який на думку вболівальників рано здається, на потенційно найнебезпечнішу людину у світі. Тож у нас зараз є наратив, що Дюбуа – це зовсім інший боєць,

– сказав Алгієрі.

Нагадаємо, що Олександр Усик вперше бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. У тому бою український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.