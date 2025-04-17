В'ячеслав Сенченко поділився думками щодо можливого бою між Олександром Усиком та Джозефом Паркером. Тренер дав неоднозначний прогноз на поєдинок, повідомляє 24 канал із посиланням РБК-Україна.

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Чи зможе Паркер здолати Усика

Колишній чемпіон світу вважає, що Олександр Усик буде фаворитом у бою проти Джозефа Паркера. Проте, на його думку, новозеландський боксер не легкий суперник для українця та може створити сенсацію.

Думаю, Усик все-таки розбере Паркера, але все можливо, і я б не став говорити про те, що Паркер не матиме взагалі шансів,

– сказав Сенченко.

Нагадаємо, що Джозеф Паркер став обов'язковим претендентом на пояс чемпіона світу за версією WBO, яким володіє українець. Новозеландець може зустрітись з переможцем реваншу Усик – Дюбуа.

Раніше WBO дозволила провести реванш між Усиком та Дюбуа 12 липня 2025 року на "Вемблі". В організації заявили, що бій за "абсолют" пріоритетніше, ніж захист титулу.