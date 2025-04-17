Вячеслав Сенченко поделился мыслями относительно возможного боя между Александром Усиком и Джозефом Паркером. Тренер дал неоднозначный прогноз на поединок, сообщает 24 канал со ссылкой РБК-Украина.

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Сможет ли Паркер одолеть Усика

Бывший чемпион мира считает, что Александр Усик будет фаворитом в бою против Джозефа Паркера. Однако, по его мнению, новозеландский боксер не легкий соперник для украинца и может создать сенсацию.

Думаю, Усик все-таки разберет Паркера, но все возможно, и я бы не стал говорить о том, что Паркер не будет иметь вообще шансов,

– сказал Сенченко.

Напомним, что Джозеф Паркер стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO, которым владеет украинец. Новозеландец может встретиться с победителем реванша Усик – Дюбуа.

Ранее WBO разрешила провести реванш между Усиком и Дюбуа 12 июля 2025 года на "Уэмбли". В организации заявили, что бой за "абсолют" приоритетнее, чем защита титула.