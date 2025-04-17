Тони Белью высказался относительно реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший чемпион мира спрогнозировал победителя боя, информирует 24 канал со ссылкой на bet365.
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Сможет ли Дюбуа взять реванш
Тони Белью назвал Александра Усика лучшим хевивейтером мира на данный момент. По словам экс-чемпиона мира, украинец также самый выдающийся боксер за всю историю, ведь делает удивительные вещи.
Белью отметил, что Даниэля Дюбуа нельзя списывать со счетов и он имеет шанс. Однако Александр Усик однажды уже заставил британца капитулировать в очном противостоянии.
Сейчас Дюбуа находится на той стадии карьеры, когда он справился с большими трудностями и стал более уверенным, чем когда-либо. Но я думаю, что Усик остановит его с 8-го по 12-й раунд,
– сказал Беллью.
Ранее стало известно, когда состоится реванш Усик – Дюбуа. Противостояние между Королем хевивейта и "Динамитом" запланировано на лето 2025 года на легендарном "Уэмбли".
Напомним, что Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. В том бою украинский чемпион одолел британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.