В андеркарде вечера бокса в ринг вышел "Украинский Халк" Игорь Шевадзуцкий. Соперником украинца был двукратный олимпийский чемпион Баходир Джалолов из Узбекистана, информирует 24 Канал.

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Третье поражение украинца

Боксеры провели полную дистанцию в виде 10 раундов. Хотя в третьей 3-минутке Шевадзуцкий поднялся с нокдауна после мощного левого прямого от соперника. Зато украинец сильно потряс оппонента в 7-м раунде.

Видео, как Шевадзуцкий побывал в нокдауне

Победителя боя определяли судьи. По их единогласному решению победу одержал Баходир Джалолов – 100-89, 97-92 и 97-93.

Шевадзуцкий потерпел третье поражение в своей карьере в 15-ти боях. Зато для Джалолова эта победа стала 15-й во всех 15-ти проведенных поединках и первой не досрочной. Игорь прервал рекордную серию олимпийского чемпиона.