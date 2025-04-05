Баходир Джалолов откровенно рассказал, что после долгого пути наконец готов побороться за титул чемпиона. Боксер из Узбекистана хочет как можно скорее провести титульный поединок, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Самоуверенное заявление боксера

Олимпийский чемпион Токио-2020 и Парижа-2024 заявил, что готов разделить один ринг с такими гигантами хевивейта как Александром Усиком и Энтони Джошуа.

До сих пор все мои соперники были примерно одинаковы для меня. У меня мощный удар, да, но я еще не встречался с бойцами из топ-10, поэтому в боях мог позволить себе расслабиться. В эти выходные я снова выйду в ринг, а дальше посмотрим, как будет развиваться моя карьера,

– заявил Джалолов.

Ранее Джалолов уже выдавал подобное заявление о готовности к поединкам против Усик и Джошуа.

Непобедимый узбекский боксер добавил, что может провести в текущем году 3-4 поединка.

Джалолов признался, что наблюдал за выступлениями Владимира Кличко. Ему нравился стиль легендарного украинца, который мало пропускал от соперников и был великим чемпионом в хевивейте.

Справка. Баходир Джалолов имеет за своей спиной 14 победных боев (все – нокаутом).

Уже 5 апреля на арене "Barys Arena" в Астане (Казахстан) Джалолов будет противостоять украинцу Игорю Шевадзуцкому.