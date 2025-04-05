Баходір Джалолов відверто розповів, що після довгого шляху нарешті готовий поборотись за титул чемпіона. Боксер з Узбекистану хоче якомога швидше провести титульний двобій, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Самовпевнена заява боксера

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 та Парижа-2024 заявив, що готовий розділити один ринг із такими гігантами хевівейту як Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Досі всі мої суперники були приблизно однакові для мене. У мене потужний удар, так, але я ще не зустрічався з бійцями з топ-10, тому в боях міг дозволити собі розслабитися. Цими вихідними я знову вийду у ринг, а далі подивимося, як розвиватиметься моя кар’єра,

– заявив Джалолов.

Раніше Джалолов вже видавав подібну заяву про готовність до двобоїв проти Усик та Джошуа.

Непереможний узбецький боксер додав, що може провести у поточному році 3-4 поєдинки.

Джалолов зізнався, що спостерігав за виступами Володимира Кличка. Йому подобався стиль легендарного українця, який мало пропускав від суперників та був великим чемпіоном у хевівейті.

Довідка. Баходір Джалолов має за своєю спиною 14 переможних боїв (усі – нокаутом).

Вже 5 квітня на арені "Barys Arena" в Астані (Казахстан) Джалолов протистоятиме українцю Ігорю Шевадзуцькому.