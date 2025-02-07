30-річний боксер із Узбекистану запевнив, що із повагою ставиться до будь-якого свого суперника. За словами Баходіра Джалолова, він готовий вийти в один ринг проти усіх боксерів, тому чекає на великі поєдинки, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Варте уваги Ексчемпіон світу назвав боксерів, які можуть перемогти Усика вже у цьому році

Ще один боксер готовий побитись із Усиком

Джалолов зізнався, чи готовий він був би провести двобій із непереможним Олександром Усиком. Також у своєму коментарі узбецький боксер пригадав іншого олімпійського чемпіона Ентоні Джошуа.

Моя мета – виходити тільки на великі поєдинки з чемпіоном, інших варіантів немає. Якби мені дали два-три місяці, я був би готовий до бою з Усиком, це дружній виклик. Мені дуже цікаво порівняти свою силу з Усиком та Джошуа, тому що вони теж олімпійські чемпіони. Вони досягли великих успіхів у професійному боксі,

– сказав Баходір.

Нагадаємо, що Усик здобув своє олімпійське "золото" у Лондоні 2012-го року (вага до 91 кілограма). На цих же Іграх тріумфував і Джошуа, але у надважкій вазі.

Що відомо про Баходіра Джалолова