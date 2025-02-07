30-летний боксер из Узбекистана заверил, что с уважением относится к любому своему сопернику. По словам Баходира Джалолова, он готов выйти в один ринг против всех боксеров, поэтому ждет больших поединков, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.
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Еще один боксер готов подраться с Усиком
Джалолов признался, готов ли он был бы провести поединок с непобедимым Александром Усиком. Также в своем комментарии узбекский боксер вспомнил другого олимпийского чемпиона Энтони Джошуа.
Моя цель – выходить только на большие поединки с чемпионом, других вариантов нет. Если бы мне дали два-три месяца, я был бы готов к бою с Усиком, это дружеский вызов. Мне очень интересно сравнить свою силу с Усиком и Джошуа, потому что они тоже олимпийские чемпионы. Они достигли больших успехов в профессиональном боксе,
– сказал Баходир.
Напомним, что Усик получил свое олимпийское "золото" в Лондоне 2012-го года (вес до 91 килограмма). На этих же Играх торжествовал и Джошуа, но в супертяжелом весе.
Что известно о Баходире Джалолове
- Получил олимпийское "золото" на Играх в 2020-м и 2024-м годах.
- Джалолов является двукратным чемпионом мира 2019 и 2023. А свою первую медаль на уровне ЧМ получил в 2015-м, когда завоевал "бронзу" в Дохе.
- Баходир – чемпион Азиатских игр-2022 (вес свыше 92 килограммов).
- Трижды побеждал на чемпионатах Азии (2017, 2019 и 2021).
- На любительском уровне провел 98 боев, в которых одержал 87 побед (19 – нокаутом), потерпев 11 поражений.
- А вот в профессионалах пока является непобедимым боксером – 14 боев, во всех получал победу (все – нокаутом).