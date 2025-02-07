Український чемпіон світу чекає поєдинку між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. На кону стоятиме пояс IBF у хевівейті, яким наразі володіє Дюбуа.

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Чому Усик може програти у своєму наступному бою

Саме переможець цього протистояння може стати наступним суперником Усика. Якщо це буде Дюбуа, то Даніель матиме шанс взяти реванш в українця за поразку дворічної давнини. У серпні 2023-го Олександр технічним нокаутом у 9-му раунді переміг "Динаміта". Також цей двобій запам'ятався ударом нижче пояса від британця.

Баррі Макгіган оцінив шанси Усика у потенційних боях проти Дюбуа або Паркера. Колишній боксер зробив доволі несподівану заяву, інформує 24 Канал із посиланням на Boxingnews 24.

Усик може програти через свій вік. У нього закінчується час у боксі. Не треба забувати, що він прийшов з крузервейту, Усик фізично не великий боксер. Дюбуа великий боксер, з чистою м'язовою масою, Паркер не набагато менший. Обидва від природи більші, Олександр може їм програти у наступному бою,

– сказав Макгіган.

Хто такий Баррі Макгіган? Ірландський та британський боксер, який виступав у легкій та напівлегкій вагових категоріях. Був учасником Олімпійських ігор-1970, а у 1981-му році дебютував на профі-рингу. Володів чемпіонським поясом WBA. У 1989-му році програв технічним нокаутом Джиму Макдоннеллу та закінчив кар'єру.

Слід додати, що за своєю спиною і Паркер, і Дюбуа мають болючі поразки. Джозеф провів на профі-рингу 38 боїв, у яких здобув 35 перемог (23 – нокаутом) та тричі був повалений суперниками (від Ентоні Джошуа, Ділліана Вайта та Джо Джойса). Дюбуа ж здобув 22 звитяги у 24-х поєдинках (21 нокаут) та зазнав 2-х поразок (від Джо Джойса та Олександра Усика).