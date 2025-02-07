На думку Ніко Алі Волша, його легендарний дідусь та Олександр Усик мають багато чого схожого. Обидва навіть народились в один день – 5 лютого, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Sean Zittel.

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Обрав переможця бою Усик – Алі

Також онук Алі відзначив однаковий зріст та вагу Усика та його дідуся. Ніко не став приховувати той факт, що коли він дивиться бої Олександра Усика, то бачить у його персоні його легендарного родича, але у сучасній версії.

"Вони схожі. У мого діда та Усика день народження в один день, ідентичний зріст і фактично однакова вага. Коли я бачу Усика, то уявляю сучасну версію мого діда. Люди думали, що Ф'юрі надто великий, але українець виконав колосальну роботу на рингу. Це ідеальний боксер для суперважкої ваги. Але я, як і раніше, впевнений, що Мухаммед Алі домінував би в сучасному хевівейті", – сказав Волш.

Онук легенди зізнався, що хотів би побачити в одному ринзі Усика та свого дідуся. Ніко назвав переможця такого гіпотетичного бою.

Ви розумієте, що я упереджений, але я хотів би побачити бій Усика та мого діда. Звичайно, я вірю, що Алі б переміг, проте це чудовий бій. В Усика є особистість, талант, характер – таке рідко зустрічається в сучасному боксі,

– заявив Ніко Алі Волш.

Довідка. За спиною онука Мухаммеда Алі 10 перемог (5 – нокаутом) та одна поразка від Сона Акале. Востаннє Алі Волш виходив у ринг наприкінці червня минулого року, коли взяв реванш в Акале.

Мухаммед Алі провів за своє життя 61 бій на профі-рингу, у яких 56 разів перемагав (37 – нокаутом), а також зазнав 5 поразок.

Олександр Усик вже встиг провести у професіоналах 23 поєдинки, в усіх здобував звитяги (14 – нокаутом). Не зазнав жодної поразки.

Натомість Усик у 2024-му році двічі переміг Тайсона Ф'юрі та тепер чекає поєдинку Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, який запланований на 22 лютого в Ер-Ріяді. Переможець цього двобою може стати наступним суперником непереможного українця.