По мнению Нико Али Волша, его легендарный дедушка и Александр Усик имеют много чего похожего. Оба даже родились в один день – 5 февраля, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Sean Zittel.

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Выбрал победителя боя Усик – Али

Также внук Али отметил одинаковый рост и вес Усика и его дедушки. Нико не стал скрывать тот факт, что когда он смотрит бои Александра Усика, то видит в его персоне его легендарного родственника, но в современной версии.

"Они похожи. У моего деда и Усика день рождения в один день, идентичный рост и фактически одинаковый вес. Когда я вижу Усика, то представляю современную версию моего деда. Люди думали, что Фьюри слишком большой, но украинец проделал колоссальную работу на ринге. Это идеальный боксер для супертяжелого веса. Но я, по-прежнему, уверен, что Мухаммед Али доминировал бы в современном хевивейте", – сказал Уолш.

Внук легенды признался, что хотел бы увидеть в одном ринге Усика и своего дедушку. Нико назвал победителя такого гипотетического боя.

Вы понимаете, что я предвзят, но я хотел бы увидеть бой Усика и моего деда. Конечно, я верю, что Али бы победил, однако это замечательный бой. У Усика есть личность, талант, характер – такое редко встречается в современном боксе,

– заявил Нико Али Уолш.

Справка. За спиной внука Мухаммеда Али 10 побед (5 – нокаутом) и одно поражение от Сона Акале. Последний раз Али Уолш выходил в ринг в конце июня прошлого года, когда взял реванш у Акале.

Мухаммед Али провел за свою жизнь 61 бой на профи-ринге, в которых 56 раз побеждал (37 – нокаутом), а также потерпел 5 поражений.

Александр Усик уже успел провести в профессионалах 23 поединка, во всех одерживал победы (14 – нокаутом). Не потерпел ни одного поражения.

Зато Усик в 2024-м году дважды победил Тайсона Фьюри и теперь ждет поединка Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера, который запланирован на 22 февраля в Эр-Рияде. Победитель этого поединка может стать следующим соперником непобедимого украинца.