Суперником 35-річного українського боксера стане Баходір Джалолов із Узбекистану. Ігор Шевадзуцький протистоятиме дворазовому переможцю Олімпійських ігор (2020, 2024), інформує 24 Канал із посиланням на акаунт Nomad Promotions в інстаграмі.

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Наступний бій Шевадзуцького

Поєдинок за участь українця відбудеться в андеркарді вечора боксу. Головним боєм боксерської події стане протистояння Жанібека Алімханули проти Анауеля Нгаміссенге.



Усі бої вечора боксу 5 квітня в Астані / Фото Nomad Promotions

Востаннє Шевадзуцький виходив у ринг у грудні минулого року, коли у другому раунді нокаутував Якуба Сосінські з Польщі. За спиною українця 12 перемог (10 – нокаутом) та 2 поразки у 14-ти боях у професіоналах.

Натомість Джалолов вже понад рік не змагався на профі-рингу. Боксер із Узбекистану готувався до Олімпіади у Парижі-2024, де здобув своє друге "золото" у кар'єрі. У фіналі Джалолов переміг іспанця Аюба Гадфа 5-0.