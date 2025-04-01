Соперником 35-летнего украинского боксера станет Баходир Джалолов из Узбекистана. Игорь Шевадзуцкий будет противостоять двукратному победителю Олимпийских игр (2020, 2024), информирует 24 Канал со ссылкой на аккаунт Nomad Promotions в инстаграме.

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Следующий бой Шевадзуцкого

Поединок с участием украинца состоится в андеркарде вечера бокса. Главным боем боксерского события станет противостояние Жанибека Алимханули против Анауэля Нгамиссенге.



Все бои вечера бокса 5 апреля в Астане / Фото Nomad Promotions

Последний раз Шевадзуцкий выходил в ринг в декабре прошлого года, когда во втором раунде нокаутировал Якуба Сосински из Польши. За спиной украинца 12 побед (10 – нокаутом) и 2 поражения в 14-ти боях в профессионалах.

Зато Джалолов уже более года не соревновался на профи-ринге. Боксер из Узбекистана готовился к Олимпиаде в Париже-2024, где получил свое второе "золото" в карьере. В финале Джалолов победил испанца Аюба Гадфа 5-0.