Директор команды украинца Сергей Лапин высказался относительно ближайшего будущего Александра Усика. Представитель украинского чемпиона не только назвал приоритетный бой для Усика, но и страну, в которой может готовиться к следующему поединку Александр, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Где будет тренировочный лагерь Усика

По словам Лапина, следующий тренировочный лагерь Усика может быть в саудовском Эр-Рияде, где земля является победной для Александра. Директор команды украинца заверил, что нет разницы, в какой стране происходит подготовка, в этом моменте важны люди, которые находятся в тренировочном лагере.

Также Лапин добавил, что подготовка Усика в Эр-Рияде является комфортной для боксера из-за благоприятного климата и условий перед боем.

Цель нашей команды сейчас одна – Усик снова должен снова стать абсолютным чемпионом мира. Он готов к этому, Александр находится в прекрасной форме,

– отметил Лапин.

К слову. Александр Усик с 2022-го года трижды боксировал в столице Саудовской Аравии. Сначала украинец победил Энтони Джошуа, а в 2024-м дважды победил Тайсона Фьюри.

В бою за абсолютное чемпионство хевивейта Усик должен сойтись в реванше с Даниэлем Дюбуа. Хотя последний недавно заявил, что приоритетным для него боем является битва с Джозефом Паркером, которая должна была состояться в феврале 2025-го, но сорвалась из-за болезни "Динамита". У британца есть незаконченное дело с временным чемпионом мира WBO.