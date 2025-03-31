Директор команди українця Сергій Лапін висловився щодо найближчого майбутнього Олександра Усика. Представник українського чемпіона не лише назвав пріоритетний бій для Усика, а й країну, у якій може готуватись до наступного поєдинку Олександр, пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Цікаво Усик чи Ф'юрі: чемпіон світу назвав боксера із найсильнішим ударом

Де буде тренувальний табір Усика

За словами Лапіна, наступний тренувальний табір Усика може бути в саудівському Ер-Ріяді, де земля є переможною для Олександра. Директор команди українця запевнив, що немає різниці, у якій країні відбувається підготовка, у цьому моменті важливі люди, які перебувають у тренувальному таборі.

Також Лапін додав, що підготовка Усика в Ер-Ріяді є комфортною для боксера через сприятливий клімат та умови перед боєм.

Мета нашої команди зараз одна – Усик знову має знову стати абсолютним чемпіоном світу. Він готовий до цього, Олександр перебуває у чудовій формі,

– наголосив Лапін.

До слова. Олександр Усик із 2022-го року тричі боксував у столиці Саудівської Аравії. Спершу українець переміг Ентоні Джошуа, а у 2024-му двічі тріумфував над Тайсоном Ф'юрі.

У бою за абсолютне чемпіонство хевівейту Усик повинен зійтись у реванші з Даніелем Дюбуа. Хоча останній нещодавно заявив, що пріоритетним для нього боєм є битва із Джозефом Паркером, яка повинна була відбутись у лютому 2025-го, але зірвалась через хворобу "Динаміта". У британця є незакінчена справа із тимчасовим чемпіоном світу WBO.