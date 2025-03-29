"Динаміт" через хворобу злився із бою проти тимчасового чемпіона за версією WBO Джозефа Паркера. Замість нього 22 лютого із Паркером побився Мартін Баколе, який не вистояв навіть двох повних раундів.

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Дюбуа обрав пріоритетного суперника

Британський боксер розповів, що емоційно реагує на критику фанатів боксу щодо відмови від поєдинку із Джозефом. Даніель Дюбуа запевнив, що хоче довести справу до кінця та побитись у наступному бою проти Паркера, пише 24 Канал із посиланням на BoxNation.

Критика фанатів трохи дратує мене. Якщо говорити про наступний поєдинок, то я хотів би побитися з Паркером, або з Усиком, або з Джошуа. Якщо обрати одного з трьох суперників, то пріоритетом для мене є Паркер. Тому що це незакінчена справа. Я б із задоволенням прийняв цей бій. Я просто хочу знову кого-небудь приспати, повернутися і показати людям, що я справжній чоловік, що я готовий до бою і готовий до всього,

– заявив Дюбуа.

Також Дюбуа має великі шанси провести реванш із Усиком, якому програв технічним нокаутом у дев'ятому раунді першого бою (у серпні 2023-го). Доля цього реваншу визначиться вже у найближчі тижні. На кону другої битви може стояти звання "абсолюта" хевівейту.

Наразі за спиною Даніеля 22 перемоги (21 – нокаутом) та 2 поразки у 24-х проведених боях.