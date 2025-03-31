Даніель Дюбуа зробив ставку на непереможного українця. За словами британця, в Олександра Усика сильніший удар, аніж у Тайсона Ф'юрі, повідомляє 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Зробив ставку на екссуперника

Цікаво, що Дюбуа зустрічався в офіційному бою лише із Усиком, якому поступився технічним нокаутом у дев'ятому раунді 26 серпня 2023-го року.

У кого сильніший удар, у Ф'юрі чи Усика? Я назву Олександра,

– відповів "Динаміт".

Натомість із Ф'юрі Дюбуа зустрічався лише у спарингах у рамках тренувальних таборів.

До слова. За спиною Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та 2 поразки (від Джо Джойса та Олександра Усика) у 24-х проведених боях у професіоналах.

Відзначимо, що Даніель претендує на реванш із Усиком, на кону якого стоятиме титул "абсолюта" хевівейту. Хоча британець розповідав, що пріоритетним його суперником для наступного бою є тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер, з яким у лютому 2025-го зірвалась їх очна битва.

Додамо, що Ф'юрі на початку поточного року вчергове попрощався із боксом на статистиці у 34 перемоги та 2 фіаско у 37-ми поєдинках. У першому бою проти Деонтея Вайлдера була зафіксована нічия. Водночас Усик переміг в усіх своїх 23-х двобоях на профі-рингу.