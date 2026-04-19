Найвидатнішими українськими боксерами безумовно є брати Клички й Олександр Усик, повідомляє 24 Канал. Долі кожного з них склались по-різному.

Як Усик познаймовився зі своєю дружиною?

Олександр Усик зі своєю майбутньою дружиною Катериною познайомився ще в 15 років. У своїх багаточисленних інтерв'ю спортсмен згадує, як розвивались їхні стосунки. Зокрема, він розповів про їхній перший поцілунок, до якого майбутній чемпіон наважувався дуже довго, адже тривалий час він зі своєю коханою просто гуляли за ручку.

Зараз подружжя виховує чотирьох дітей. Катерина на всіх поєдинках поруч із Олександром. Попри довготривалі підготовчі табори Усика можна назвати зразковим сім'янином. Він постійно прагне бути поруч із родиною. Зокрема, говорить про те, що після завершення кар'єри цілком присвятить себе родині – дружині та дітям.

Чому Віталій Кличко розлучився з дружиною?

Віталій Кличко був у шлюбі з колишньою спортсменкою та фотомоделлю Наталею Єгоровою з 1996 року до 2022 року. Подружжя народило трьох дітей. Під час спортивної кар'єри Віталія родина жила в Німеччині, але коли Віталій почав будувати політичну кар'єру в Україні, його сім'я лишилась за кордоном.

Шлюб не витримав стосунків на відстані. У серпні 2022 року Віталій і Наталя розлучились. Зокрема, ексдружина міського голови Києва розповіла, що їхні шляхи розходились поступово. Утім між колишніми чоловік і дружиною збереглись теплі стосунки.

Наскільки бурхливим було особисте життя Володимира Кличка?

У своєму житті Володимир Кличко мав бурхливі стосунки з відомими моделями й акторками. Двічі спортсмен був у шлюбі. Першою його дружиною була Олександра Авізова. На моделі з Києва Володимир одружився в 1996 році, але їхній шлюб тривав усього півтора роки.

Куди більш насиченою виявилась його історія кохання з Гейден Панеттьєрі. Володимир був на 13 років старшим за дівчину та на 45 сантиметрів вище. Тим не менше в них народилась донька. Утім пологи сильно вдарили по психологічному стану Гейден. Вона стала зловживати алкоголем, стала наркозалежною. Це зруйнувало її стосунки з боксером. Володимир забрав доньку в Україну та виховував її разом зі своєю мамою.

