Дружина Олександра Усика приїхала у столицю Великої Британії, аби традиційно підтримати чоловіка поруч із рингом. 24 Канал розповідає історію кохання Олександра Усика та його коханої Катерини.

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Як Усик зустрів свою нинішню дружину?

Історія кохання подружжя є дуже романтично, хоча через зірковість боксера у молоді роки могла швидко завершитись. Катерина та Олександр вперше зустрілись за шкільною партою у Сімферополі, куди переїхала родина Катерини, яка народилась у російському Красноярську.

На момент знайомства майбутньому чемпіону світу виповнилось 15 років, а Катерині було майже 14 років. Їх дружба не одразу переросла у стосунки. Олександр почав першим проявляти якісь дії до дівчини, яка йому сподобалась. Натомість Катерина не розглядала Олександра як свого хлопця. Він для неї був другом.

Я взагалі його не розглядала... Хіба як друга. А він сказав: "Якщо я виграю сьогодні бій, підеш зі мною ввечері кудись?" Я говорю: "Виграй, а там подивимося,

– пригадувала Катерина.

Усик якраз змагався на чемпіонаті Криму у далекому 2003-му році. Олександр домінував над суперником, попри це судді віддали перемогу опоненту Олександра. Однак друг його боксера захотів нагородити його за чудовий поєдинок, попри несправедливу поразку. Олександр за останні гроші придбав одну троянду Катерині та запропонував зустрічатись. На що почув омріяне: "Давай". Катерина зізналась, що погодилась із жалю.



Катерина та Олександр / Фото з інстаграму боксера

Натомість вже у такому ранньому віці боксер будував у своїй голові амбітні плани на подальше життя із Катериною.

Коли молоді хлопці мого віку гуляли та насолоджувалися теплим літом, я вмирав у залі. Я не тусувався з дівчатами, не кайфував. Я дружив із дівчиною, на ім'я Катерина. Я мріяв, що це буде моя дружина, і ми матимемо багато дітей. Так і відбулося,

– розповідав боксер.

Вперше пара поцілувалась перед від'їздом Олександра на змаганнях у Харків, коли закохані гуляли поруч із річкою. Під час своєї відсутності друзі Усика наглядали за тим, аби ніхто не образив його кохану. Щоправда, Катерина була бойовою дівчинкою, тому могла сама постояти за себе.

Усик міг втратити Катерину, а боксерська кар'єра стала на "стоп"

Ця романтична історія могла не мати продовження. Все через зіркову хворобу, яку підхопив Усик після "бронзи" дорослого чемпіонату Європи. На той момент Олександру було 19 років. Вже після такого призового місця боксер уявив себе дуже крутим, що могло й погубити його особисте життя.

Однак вчасно одумався. Мало хто знає, але боксерська кар'єра Олександра була на "стопі". Така пауза настала після поразки Усика на чемпіонаті України та переходу в іншу вагову категорію. Боксер роздумував над навчанням у театральному. Але перемога на наступному чемпіонаті України повернула його на спортивний шлях.



Катерина та Олександр/ Фото з інстаграму боксера

Весілля та перше батьківство

25 вересня 2009 року Олександр і Катерина офіційно стали чоловіком та дружиною, відсвяткувавши скромне весілля у колі найрідніших. Святкову подію пара відгуляла у рідному для боксера Криму. Цікаво, що пара до останнього тримала інформацію про весілля від своїх батьків. Вони просто запросили у Крим батьків, аби зробити сюрприз.



Весілля Олександра та Катерини Усик / Фото із соцмереж дружини боксера

На момент весілля Катерина вже носила під серцем їх старшу доньку Єлизавету, яка народилась на світ 24 лютого 2010 року. Народження першої дитини кардинально змінило Усика у кращу сторону.

У цьому 2025 році сім'я, яка вміє грандіозно святкувати дні народження, відгуляла 15-річчя Єлизавети, куди було запрошено відомих зірок шоубізу (Надя Дорофєєва, Олена Омаргалієва).

15-річчя Єлизавети Усик / Фото з інстаграму Катерини

Єлизавета займається спортом та не хоче виїжджати жити за кордон. Старша донька боксера залишається в Україні, де її школа, друзі та захоплення.

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Як сім'я боксера могла втратити сина?

У родині боксера могло статись горе. У 2013-му році Олександр та Катерина ледь не втратили свою другу дитину. Мова йде про старшого Кирила. В інтерв'ю Славі Дьоміну подружжя пригадало лікарську недбалість. Медики сповістили парі, що їх дитина мертва. Однак український боксер сконтактувався із вищими чинами медицини, з яким провів жорстку чоловічу розмову.

У Катерини була кровотеча. Лікарі тоді поставилися до справи несерйозно. Мені сказали, що моя дитина мертва. Я одразу почав набирати людей із високих чинів медицини. Я всім тоді сказав, якщо дитину не врятуєте, я вас помножу на нуль. На щастя, тепер ми маємо такого чудового сина, як Кирило Олександрович,

– сказав Усик.

Народження Михайла та Марії

Через два роки у родині відомого боксера народився ще один син Михайло. Обидва хлопці активно займаються дзюдо, де мають вже перші серйозні здобутки.

Сини подружжя Усик / Скриншоти з інстаграму Катерини

Станом на 2025-й рік Олександр і Катерина виховують четверо дітей. 28 січня минулого року у родини народилась молодша донька Марія. Народження дитини сталось перед першим боєм Усика проти Тайсона Ф'юрі, який у підсумку був перенесений на травень того ж року. Це відтермінування поєдинку за "абсолют" зіграло на руку Олександру, який зміг швидше побачитись наживо із новонародженою донькою.

Олександр і Катерина із молодшою донькою Марією / Скриншоти із інстаграму дружини

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Де живе родина Усика та як росіяни окупували сімейний будинок?

На жаль, повномасштабна війна поділила родину боксера на дві країни. Сини подружжя Кирило та Михайло живуть в Іспанії із батьками матері. Усик готувався до реваншу проти Даніеля Дюбуа якраз у сонячній країні. Це дозволило синам відвідати його тренувальний табір.

Натомість дружина боксера та обидві доньки залишаються під постійними обстрілами в Україні. Старша донька Єлизавета навідріз відмовляється переїжджати за кордон у безпечне місце.

Нагадаємо, що у родини Усик є будинок у Ворзелі, що у Київській області. Їх дім був окупований ворогом на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та зазнав руйнувань. Сім'я не планує повертатись у будинок, де ступала нога ворога. Тому Олександр і Катерина планують знести будинок до фундаменту, аби стерти усі нагадування про перебування на цьому місці окупантів.

Росіяни зруйнували будинок Усиків у Ворзелі / Скриншоти із інстаграму Катерини, із відео

Навіть переїзд із Криму, довга розлука, війна, поділ родини на дві країни та боксерська кар'єра не заваджає коханню Олександра і Катерини, яке із кожним роком стає все міцнішим.

Щасливі 15 років у шлюбі

25 вересня 2025 року подружжя відсвяткує вже 16-річчя щасливого шлюбу. Попри роки пара завжди зворушливо та трепетно згадують одне про одного. Олександр часто згадує в інтерв'ю про дружину, без якої він не був би тим, яким зараз став.

Подружжя Усиків / Фото з інстаграму Катерини

Катерина завжди підтримує чоловіка біля рингу під час поєдинків.



Катерина підтримує чоловіка біля рингу / Фото Getty Images

Відео, як Катерина підтримує Усика під час та після бою

Вже 19 липня Олександр відчуватиме підтримку своєї коханої дружини під час реваншу проти Дюбуа. Усик точно почує її слова навіть при заповненому "Вемблі".