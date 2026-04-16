Свою позицію щодо можливого поєдинку висловив українець, повідомляє The Ring. Раніше Усик зазначав, що планує провести ще кілька боїв перед завершенням кар'єри, зокрема розглядав і третю зустріч із Ф'юрі.
Дивіться також Усик відповів, коли відбудеться його бій з Тайсоном Ф'юрі
Що сказав Усик про бій з Ф'юрі?
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі повідомив, що не вимагатиме бою з британцем, якщо той обере інший шлях.
Мій план не змінився. У мене буде три бою, але, як я розумію, Тайсон поки не підписав контракт на бій з Ентоні Джошуа. Якщо Ей Джей і "Жадібне пузо" підпишуть контракт, я відійду вбік і скажу: "Гаразд, він твій". Справа в тому, що я хочу, щоб Ей Джей переміг Тайсона Ф'юрі,
– сказав Усик.
Які були раніше заяви стосовно трилогії з Ф'юрі?
Український чемпіон Усик заявив, що готовий до бою з Тайсоном Ф'юрі, але після поєдинку з Ріко Верховеном, який відбудеться 23 травня. Усик зазначив, що наразі повністю зосереджений на цьому поєдинку.
- Ф'юрі заявив, що його головним пріоритетом залишається бій з Ентоні Джошуа. Водночас, британський боксер не виключає можливості провести трилогію з Усиком, якщо поєдинок з Джошуа не відбудеться: "Або, або… якщо "Ей-Джей" цього не хоче – тоді давайте зробимо трилогію з Усиком. Але мені потрібна довбана чесна гра".
Нагадаємо, що єдині дві поразки у кар'єрі Ф'юрі були саме від Усика у 2024 році: спершу – роздільним рішенням суддів, а згодом у реванші – одностайно.