Свою позицію щодо можливого поєдинку висловив українець, повідомляє The Ring. Раніше Усик зазначав, що планує провести ще кілька боїв перед завершенням кар'єри, зокрема розглядав і третю зустріч із Ф'юрі.

Що сказав Усик про бій з Ф'юрі?

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі повідомив, що не вимагатиме бою з британцем, якщо той обере інший шлях.

Мій план не змінився. У мене буде три бою, але, як я розумію, Тайсон поки не підписав контракт на бій з Ентоні Джошуа. Якщо Ей Джей і "Жадібне пузо" підпишуть контракт, я відійду вбік і скажу: "Гаразд, він твій". Справа в тому, що я хочу, щоб Ей Джей переміг Тайсона Ф'юрі,

– сказав Усик.

Які були раніше заяви стосовно трилогії з Ф'юрі?