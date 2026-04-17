Напередодні бою проти Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня, Усик зізнався, що сподівається провести бій із переможцем поєдинку Вордлі – Дюбуа, а потім ще раз помірятися силами з Тайсоном Ф'юрі. Про це повідомляє DAZN.
Дивіться також Усик відкрито розповів про завершення кар'єри
Ким планує працювати Усик?
Після завершення кар'єри 39-річний українець, схоже, зацікавлений у роботі в боксерських ЗМІ й, можливо, у співпраці з глобальним центром боксу DAZN як експерт.
Я буду працювати з вами. Можливо, DAZN дасть мені шанс працювати на телебаченні та бути експертом,
– сказав Усик у програмі 5 Live Boxing зі Стівом Бансом.
Усик розповів, ким працюватиме: дивіться відео
Що відомо про рішення Усика завершити кар'єру?
Нещодавно в інтерв'ю ютуб-канал USYK17 повідомив, що знає чітку дату, коли завершить кар'єру. За його словами, це відбудеться через півтора року.
У коментарі Source of Boxing спортсмен назвав боксерів, з якими планує зустрітися на заході кар'єри. Список боксера обурив тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла, який також хоче зустрітися з Усиком.
Післля цього українець сказав, що не виключає, що його останнім суперником у кар'єрі може стати непереможний Кабаєл. Як відомо, німецький боєць є офіційним претендентом на титул WBC.
Що відомо про бій Усик – Верховен?
- Зустріч за титул чемпіона світу WBC офіційно відбудеться у Гізі (Єгипет) біля пірамід. Нещодавно стало відомо, хто виступить в андеркарді боксерського вечора.
- Так, центральною подією андеркарду стане поєдинок за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі.
- Додамо, що для Усика це буде перший бій з липня 2025 року, коли він нокаутував Даніеля Дюбуа у протистоянні за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
- Водночас нідерландець проведе тільки другий бій за правилами боксу. Попередній раз Верховен надягав боксерські рукавички у 2014 році.