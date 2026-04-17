Напередодні бою проти Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня, Усик зізнався, що сподівається провести бій із переможцем поєдинку Вордлі – Дюбуа, а потім ще раз помірятися силами з Тайсоном Ф'юрі. Про це повідомляє DAZN.

Ким планує працювати Усик?

Після завершення кар'єри 39-річний українець, схоже, зацікавлений у роботі в боксерських ЗМІ й, можливо, у співпраці з глобальним центром боксу DAZN як експерт.

Я буду працювати з вами. Можливо, DAZN дасть мені шанс працювати на телебаченні та бути експертом,

– сказав Усик у програмі 5 Live Boxing зі Стівом Бансом.

Що відомо про рішення Усика завершити кар'єру?

Нещодавно в інтерв'ю ютуб-канал USYK17 повідомив, що знає чітку дату, коли завершить кар'єру. За його словами, це відбудеться через півтора року.

У коментарі Source of Boxing спортсмен назвав боксерів, з якими планує зустрітися на заході кар'єри. Список боксера обурив тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла, який також хоче зустрітися з Усиком.

Післля цього українець сказав, що не виключає, що його останнім суперником у кар'єрі може стати непереможний Кабаєл. Як відомо, німецький боєць є офіційним претендентом на титул WBC.

