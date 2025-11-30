Его соперником стал Майкл Вебстер. Поединок состоялся в супертяжелом весе, сообщает 24 канал.

Как завершился бой Фьюри – Уэбстер?

Фьюри победил Уэбстера в первом раунде. Во время обмена Майкл травмировался и решил отказаться продолжать поединок.

В результате рефери зафиксировал досрочную победу Фьюри. Для британского боксера победа над Уэбстером стала 30-й в карьере.

Фьюри объявили победителем боя: смотрите видео

Ранее Богдан Соболь завоевал чемпионский титул WBC Baltic. Украинский боксер досрочно одолел Оскара Ахлина из Швеции.

Что известно о Фьюри?