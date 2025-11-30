Его соперником стал Майкл Вебстер. Поединок состоялся в супертяжелом весе, сообщает 24 канал.
Читайте также Едва не убил: украинец брутально нокаутировал соперника за 12 секунд – жесткое видео
Как завершился бой Фьюри – Уэбстер?
Фьюри победил Уэбстера в первом раунде. Во время обмена Майкл травмировался и решил отказаться продолжать поединок.
В результате рефери зафиксировал досрочную победу Фьюри. Для британского боксера победа над Уэбстером стала 30-й в карьере.
Фьюри объявили победителем боя: смотрите видео
Ранее Богдан Соболь завоевал чемпионский титул WBC Baltic. Украинский боксер досрочно одолел Оскара Ахлина из Швеции.
Что известно о Фьюри?
До поединка с Уэбстером Хьюи Фьюри провел 32 поединка в карьере. За это время британский боксер одержал 29 побед и потерпел три поражения.
Отметим, что он двоюродный брат Тайсона и Томми Фьюри. А тренирует боксера его отец Питер Фьюри.
Перед боем с Уэбстером Фьюри в последний раз дрался в сентябре 2024 года. Тогда он одолел Кристиана Туна.