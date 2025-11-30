Участь у турнірі взяв Василь Чокобок. Український боєць провів бій проти грузина Джуби Берідзе, інформує 24 Канал.

Як закінчився бій Чокобок – Берідзе?

Поєдинок відбувся у вазі до 56,7 кілограма. Уболівальники не побачили затяжного протистояння. Вже на 12-й секунді бій було завершено.

Грузин першим пішов в атаку, що зіграло із ним злий жарт. Берідзе накинувся на українця, який спіймав його, завдавши у відповідь жорсткого удару коліном у голову Джуби.

Відео нокауту від Чокобока

Після чого лікарям довелось терміново заходити у клітку, аби допомогти грузинському бійцю, поки українець святкував перемогу. Берідзе перервав свою безпрограшну серію, яка тривала останні три бої.

Натомість Чокобок оформив свою другу поспіль перемогу.

Відзначимо, що нещодавно стало відомо, коли українець Ярослав Амосов дебютує в UFC.

Що відомо про повернення в октагон Амосова?