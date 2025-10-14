45-річний польський боксер вирішив перевірити свої сили у новому виді спорту. Суперником Маріуша Ваха став не один опонент, а одразу троє – Wampirek, Pezet і SuperMario, пише 24 Канал.

Як Вах кумедно переміг одразу трьох суперників в одному бою?

Навіть троє суперників не злякали колишнього опонента Володимира Кличка. Вах не мав додаткових труднощів в октагоні. Суперники один за одним відлітали від одного подиху та погляду боксера.

Маріуш Вах здолав усіх трьох опонентів в одному бою, святкувавши перемогу на Prime Show MMA 14: New Deal. Його перемога та сам бій мав доволі кумедний вигляд.

Відео бою Ваха проти трьох суперників

Що відомо про Маріуша Ваха?

Польський боксер, який дебютував на профі-рингу навесні 2005-го року.

Відтоді Маріуш Вах провів 51 бій, у яких він здобув 39 перемог (20 – нокаутом), зазнавши при цьому 12-ти поразок (дані BoxRec).

Востаннє Вах виходив у ринг у вересні поточного 2025 року, коли переміг земляка Пйотра Цвіка.

10 листопада 2012 року побився проти Володимира Кличка, програвши українському супернику у німецькому Гамбургу.

Нагадаємо, що Олександр Усик також хоче вийти в октагон. Українець може провести бій проти боксера-блогера Джейка Пола вже наступного 2026-го року.